رياضي / تأهل الباطن رسميًا لدوري المحترفين بعد تعادل البكيرية والعين في ختام الجولة 34 من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 واس
اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 4 مباريات ، حيث فاز فريق الجيل على ضيفه الثقبة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد الجيل إلى 40 نقطة بالمركز الثالث عشر ، وبقي فريق الثقبة عند رصيده السابق بـ 50 نقطة بالمركز السابع.
وخسر فريق الكوكب من ضيفه المجزل بنتيجة 1-0 ، ليرفع المجزل رصيده عند 32 نقطة بالمركز الثامن عشر، بينما بقي الكوكب عند رصيده السابق بـ 38 نقطة بالمركز الخامس عشر، فيما تعادل فريق العين مع مضيفه فريق البكيرية بنتيجة 1-1، ليرفع البكيرية رصيده إلى 56 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع العين رصيده للنقطة 65 بالمركز الثاني.
وفي آخر مباريات الجولة 34، خسر فريق الجبلين من ضيفه فريق التقدم بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد التقدم 37 نقطة بالمركز السابع عشر، فيما بقي رصيد الجبلين عند النقطة 45 بالمركز العاشر .
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 6 مباريات ، شهدت فوز القادسية على مضيفه النجوم 2-0، وفوز الخليج على الشعلة 2-0، وتعادل حطين مع نجران والأنصار ضد النهضة بنفس النتيجة 2-2، كما تعادل الطائي مع ضيفه أحد بهدف لهدف، وواصل المتصدر فريق الباطن انتصاراته بفوزه على مضيفه جدة بـ 2-1.
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