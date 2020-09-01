جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسشهِدت منطقة مكة المكرمة إطلاق أول جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والرابعة على مستوى المملكة تحت مسمى "جمعية المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية بجدة" ، لتنضم إلى منظومة الجمعيات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيسها تعزيزاً لجهود الوزارة الرامية للنهوض بمجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة .وقام بتسليم شهادة تسجيل الجمعية مديرعام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش اليوم إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالمنعم بن محمد مراد بحضور المدير التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية هبة محمد بخاري .وأوضح ابن رقوش أن هذه الجمعية هي الأولى بمنطقة مكة المكرمة والرابعة على مستوى المملكة ونتطلع بالعمل سوية لتحقيق أهداف وإستراتيجيه الجمعية وكذلك لتنمية المجتمع بالمنطقة .وأكدت بخاري بدورها أن الجمعية تسعى إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن أهمية الشراكات المجتمعية مع الجهات والهيئات الحكومية وتفاعل الشركات والمصانع والجمعيات لتنفيذ مبادرات نوعية تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر المستدام لتحسين جودة الحياة في المجتمع .//انتهى//21:54ت م0239