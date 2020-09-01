الخرطوم 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي عن فتح المعابر التجارية بين السودان و جنوب السودان وتعزيز وتفعيل النقل النهري قريبا.وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، بمطار الخرطوم عقب عودتها والوفد الوزاري من مدينة جوبا إلى تكوين لجنة وزارية بين الدولتين تبدأ عقد لقاءاتها بصورة دورية ، مؤكدة أن رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين قضية أساسية يتطلب تحقيقها ووضع اللبنات لانطلاق الدولتين نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الانتقالية.وبيّنت هبة أنّ النقاش مع حكومة الجنوب تناول قضايا عامة منها الحريات الأربع وقضايا خاصّة تتعلق بالطّاقة والتّجارة مؤكدة رغبة السودان في مضاعفة التعاون الاقتصادي والفائدة الاقتصادية.//انتهى//21:54ت م0240