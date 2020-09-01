الرباط 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوقّعت المغرب والولايات المتحدة اليوم بشكل افتراضي على اتفاقية ثنائية تتعلق بتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وذلك برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي الأمريكي مايك بومبيو.وتهدف الاتفاقية ، التي وقّعها عن الولايات المتحدة سفيرها بالرباط ديفيد فيشر، وعن المغرب مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنس خالص، إلى ضمان السير الفعال للممثليات الدبلوماسية للجانبين ، ومنح الامتيازات للموظفين القنصليين وأفراد عائلاتهم حسب مقتضيات اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.// انتهى //22:04ت م0241