مكة المكرمة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصين قاما بإتلاف ( 9 ) أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة،( وهما مواطنَين في العقد الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //22:45ت م0242