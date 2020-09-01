الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسبدأت أمس الاثنين مرحلة التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة "وعي" ولمدة (7) أيام ابتداءً من 31 / 8 / 2020م وحتى 6 / 9 / 2020م، لاسيما وقد انتهت مؤخراً من مرحلة استقبال المشاركات في مسارات الجائزة الخمسة "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك" بالإضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحيّة).تجدر الإشارة بأن جائزة (وعي) تُعد إحدى مبادرات (الصحّة)، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي. كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحّي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا.وكانت جائزة (وعي) قد وقّعت اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة، (وعي)2020؛ ما سيُسهم في فتح آفاق أرحب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.وللمشاركة في المنافسة والتصوّيت على المشاركات على الرابط : ‏https://waaiaward.com/.// انتهى //22:54ت م0245