بريدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوقّعت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة عيادات الأعمال التجارية .وأكد أمين عام الغرفة محمد الحنايا ، حرص الغرفة على دعم وتمكين كل ما من شأنه دعم رواد ورائدات الأعمال عبر الشراكات والبرامج المتنوعة.مشيراً إلى أن المذكرة تسعى لرفع مستوى الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة في مجال الاستشارات المتخصصة وإقامة الفعاليات وورش العمل المشتركة وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي بما يسهم في نمو المشاريع بمنطقة القصيم تحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة.من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة عيادات الأعمال ثامر الفرشوطي عن شكره وامتنانه لغرفة القصيم على دعمها وتذليلها العقبات كافة ، مؤكداً أنّ هذه الشراكة ستسعى إلى تقديم المبادرات والحلول والاستشارات لتيسير العمل لدى قطاع الأعمال بمنطقة القصيم.// انتهى //23:12ت م0251