أبها 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسالتقى أمين عام جمعية البر الخيرية بأبها محمد بن سعيد بن فحاس في مقر الجمعية بأبها أمس، بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لما يخدم العمل الاجتماعي بالمنطقة ويعود بالنفع على الأسر المحتاجة ضمن مُجتمع محب للخير، في ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية في منطقة عسير.// انتهى //23:12ت م0252