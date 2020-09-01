اجتماعي / أمين الغرفة التّجارية الصنّاعية بأبها يزور جمعية البرّ الخيرية
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
أبها 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
التقى أمين عام جمعية البر الخيرية بأبها محمد بن سعيد بن فحاس في مقر الجمعية بأبها أمس، بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لما يخدم العمل الاجتماعي بالمنطقة ويعود بالنفع على الأسر المحتاجة ضمن مُجتمع محب للخير، في ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية في منطقة عسير.
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23:12ت م
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