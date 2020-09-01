واشنطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، سبل تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين.وأبلغ بومبيو خلال الاتصال، الرئيس القبرصي، بقراره التنازل عن القيود - مؤقتًا - للسنة المالية 2021 على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل واستيراد مؤقت لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص.كما أكّد دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد قبرص كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين.// انتهى //23:57ت م0256