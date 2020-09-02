فرسان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة اليوم ، على عدد من مراسي الصيادين والشواطئ والواجهات البحرية في محافظة جزر فرسان .وتابع أعضاء اللجنة ميدانيًا ، شاطئ رأس القرن ومرسي الصيادين بالواجهة البحرية بالغدير والواجهة البحرية في حصيص، وذلك ضمن أعمال اللجنة للاهتمام بشواطئ المنطقة وتهيئتها والارتقاء بخدماتها، وخدمة مرتاديها .وقدّم رئيس بلدية فرسان المكلّف الدكتور أحمد عباس عرضًا عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية، فيما ناقشت اللجنة مع شيخ الصيادين بمحافظة جزر فرسان عبدالله نسيب عددًا من الملحوظات والمقترحات .// انتهى //00:01ت م0257