صامطة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنفّذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم ، لقاءً افتراضياً تحت عنوان "تدريب أولياء أمور الطلاب على منصة مدرستي"، وذلك عبر تطبيق "زوم" الإلكتروني.وأوضح رئيس مجلس اللجنة أحمد محنشي ، أن اللقاء الذي قدمه المدرب موسى الشيخي ، ناقش عدة محاور منها:تعريف أولياء أمور الطلاب بمنصة مدرستي ، وطريقة تفعيل الحسابات في المنصة ، وكيفية حماية الحسابات والبيانات لدعم المرحلة التعليمية ، ودور أوليا الأمور في منصة مدرستي.وأبان المحنشي أن عدد المشاركين في اللقاء بلغ 287 مشاركاً ، مشيراً إلى أنّ اللقاء يأتي ضمن البرامج التعليمية والتثقيفية التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //00:02ت م0258