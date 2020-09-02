المذنب 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، خلال رعايته اليوم الذهبي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء الأسبوع الماضي على جاهزية هدية أهالي محافظة المذنب ومهرجان السكرية لأبطال الحد الجنوبي، التي تأتي استشعاراً من أهالي المحافظة لدورهم البطولي في حماية الوطن ومقدساته.وأكّد سمو أمير منطقة القصيم, على أنه مهما يقدم لأبناء هذا الوطن من الجنود المرابطين والمجاهدين والواقفين على حدود هذا الوطن في الحد الجنوبي هو أقل من الواجب، حامداً الله على هذه المشاعر الوطنية وهذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعيها ورجال أعمالها وتجارها للمشاركة ولو بجزء يسير تعبيراً عن مشاعرهم وتكريماً لجهودهم في حماية الوطن وحفظ حدوده.وقال سموه:إنّ جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداء الواجب منهم، وأن يشفي المصابين. داعيا الله أن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بشجاعة رجاله البواسل الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن هذه البلاد الطاهرة.// انتهى //00:02ت م0259