واشنطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 32,087 إصابة مؤكدة و 428 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,972,356 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 182,622 حالة وفاة.// انتهى //00:08ت م0262