الدمام 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صعود نادي الباطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ، إلى دوري المحترفين السعودي.ونوّه سموه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عموماً والمنطقة الشرقية ، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية ، وحرص على تقديم أفضل المستويات ، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها إدارة نادي الباطن ، والعمل الاحترافي الذي قدمته ، خير برهان على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية ، قادرة على صناعة المستحيل ، وتحقيق طموحات وآمال المشجعين ، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي ، مباركاً لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الباطن ، متمنياً لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي.وكان سموه قد التقى بمجلس إدارة نادي الباطن قبل بداية الموسم الرياضي لهذا العام ، بحضور سمو نائبه وسمو محافظ حفر الباطن ، بعد تزكية مجلس الإدارة الحالي ، وأكد سموه في حديثه أن عودة النادي للأضواء ليست مستحيلة متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي ، وأشاد باهتمام سمو محافظ حفر الباطن ودعمه النادي.// انتهى //00:21ت م0264