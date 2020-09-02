الدمام 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صعود نادي الباطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري المحترفين السعودي.ونوه سموه بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مؤكداً أن صعود نادي الباطن إلى دوري المحترفين السعودي سيضيف لرياضة المنطقة الشرقية، ويضفي مزيداً من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي.وأضاف سموه أن تحقيق هذا الصعود جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي، والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضي المنطقة، مباركاً لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي ومشجعي نادي الباطن، متمنياً لهم التوفيق.//انتهى//00:25ت م0265