القاهرة 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 19 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 899 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.//انتهى//02:03ت م0278