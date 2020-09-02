نيويورك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأكد رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر مندوب جمهورية النيجر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدو عباري، أن بلاده ستسعى خلال رئاستها لأعمال المجلس إلى بناء إجماع ودبلوماسية وتوازن في جميع أعمال المجلس، مشيراً إلى أنه سيكون منفتحًا على هذا النهج لضمان مراعاة جميع القضايا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر السفير عباري، حول برنامج عمل المجلس أثناء رئاسة بلاده.وأفاد السفير عباري، أنه خلال شهر سبتمبر سيتم عقد اجتماعات دورية حول الوضع في اليمن والسلام والأمن في الشرق الأوسط والأوضاع الإنسانية في سوريا، إلى جانب دراسة الهيئة المكونة من 15 عضوا للمجلس الوضع في السودان وجنوب السودان.وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسته الأولى في هذا الشهر بشأن الحالة في ليبيا في 2 سبتمبر، تليها مناقشة في 3 سبتمبر بشأن الحالة في أفغانستان، مفيداً أنه سيتبع ذلك اجتماعات أخرى بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.وقال السفير عباري: إن أربعة أحداث توقيع ستتخلل هذا الشهر، وفي 8 سبتمبر سيعقد المجلس اجتماعا بشأن دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية في صون السلم والأمن الدوليين.وأبان أنه في 10 سبتمبر، سيناقش المجلس موضوعاً حول الأطفال والنزاع المسلح الهجمات على المدارس، مبيناً أن المجلس في 17 سبتمبر سيعقد اجتماعا وزاريا بشأن الآثار الإنسانية للتدهور البيئي والسلام والأمن.وأضاف: في 24 سبتمبر، ستُعقد قمة رفيعة المستوى بشأن الحوكمة العالمية بعد كوفيد-١٩، للتأكيد على حاجة الأمم المتحدة للتصدي للتهديدات الأمنية التقليدية وكذلك التهديدات الجديدة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والأوبئة.وحول ما إذا كان سيطرح قرارًا بشأن إيران بعد إشعار 20 أغسطس من قبل الولايات المتحدة بإعادة العقوبات، أفاد السفير عباري، أن هناك نافذة مدتها 10 أيام لتقديمها مثل هذا النص، وفقًا للقرار 2231 (2015)، ومبيناً أن أي عضو في المجلس يمكنه تقديم قرار بما في ذلك الولايات المتحدة.وأردف يقول: إن اجتماع 2 سبتمبر حول ليبيا سيكون بمثابة نقاش مفتوح، وأن حظر الأسلحة لا يتم احترامه وأنه يجب مراقبة الممرات المائية البحرية، وهناك إشراف أقل على الأرض، مفيداً أن هناك مشاورات مكثفة داخل المجلس للسماح بمبعوث جديد لليبيا يمكنه المساعدة في تعزيز العملية السياسية والتوصل إلى توافق دولي، حيث أنه لا يمكن حل القضية بدون إطار متعدد الأطراف.// انتهى //03:05ت م0280