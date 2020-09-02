تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسعقد أمين منطقة تبوك المكلف المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم ، بمقر المجلس البلدي بالمنطقة ، ورئيس المجلس المهندس عطية بن محمد الضيوفي وأعضاء المجلس ، لقاءً مفتوحاً ، هدف إلى تعزيز الدور التشاركي في العمل .واستمع أمين المنطقة خلال لقائه بمجلس بلدي تبوك إلى الحلول التي تهم مشاريع مدينة تبوك والخدمات التي تقدمها الأمانة ، واستعراض احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية ، مؤكداً على أهمية دور المجلس البلدي في تحقيق أهداف الأمانة وخططها في مجالات التنمية العمرانية ومعالجة بعض التحديات العاجلة .كما قدم رئيس المجلس البلدي شرحا مفصلا عن المشاريع التي أسهم المجلس بالتعاون مع الأمانة خلال الفترة الماضية في إنجازها .بعدها فتح باب النقاش بين رؤساء اللجان المشكلة في جانب المشاريع ، والخدمات والمشاركة المجتمعية ، والتطرق للملاحظات التي ينقلها الأهالي وتحتاج إلى تنفيذها ودعم الأمانة لتحقيق متطلباتهم .ونوه أمين منطقة تبوك بأهمية المرحلة ومواكبتها وضرورة العمل المشترك والبناء تحقيقاً لدور المجلس وبما ينسجم مع توجه الأمانة وخططها التنموية ، مشدداً على ضرورة العمل بمشاركة الأهالي في أفكارهم وأطروحاتهم ، التي تعد الأساس في المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة والمكان بما يتلاءم مع احتياجاتهم وأنسنة المدينة بشكل متواز مع تنفيذ المشاريع الحيوية والريادية وضرورة التوسع في إنشاء ممرات المشاة والحدائق والتشجير لتعود تبوك إلى مسماها الأول " مدينة الحدائق " .وفي ختام اللقاء شكر رئيس المجلس البلدي بمنطقة تبوك عطية بن محمد الضيوفي أمين منطقة تبوك على حضوره الاجتماع ، والاستماع من أعضاء المجلس ما يخص المشاريع البلدية بالمنطقة والمواضيع الأخرى ذات العلاقة بالقطاع البلدي.إلى ذلك بارك الجميع توجيه وزير الشئون البلدية والقروية في إنشاء إدارة للمشاركة المجتمعية على مستوى الأمانات والبلديات والتي ستسهم بقوة في إيجاد فرص التشاركية والموضوعية في طرح الأفكار التطويرية لأحياء مدينة تبوك والمدن الأخرى .// انتهى //03:17ت م0281