كانبيرا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع فائض الحساب الجاري في أستراليا بقيمة 8.7 مليارات دولار أسترالي في الربع الثاني المنتهي في شهر يونيو 2020م ليصل إلى 17.7 مليارات دولار أسترالي.وأوضح البيان أن هذا الارتفاع القياسي جاء مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في فائض السلع والخدمات.// انتهى //03:29ت م0282