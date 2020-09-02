نواكشوط 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعربت موريتانيا عن ارتياحها العميق وترحيبها بالتوصل لاتفاق بين دولة السودان والحركات المسلحة.وأكدت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم، أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعاته إلى التنمية والازدهار.وأشادت موريتانيا في بيانها بالدور المهم الذي اضطلعت به دولة جنوب السودان كوسيط بين الطرفين.// انتهى //03:53ت م0285