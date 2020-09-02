عام / البرازيل تسجل 42659 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
برازيليا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 42659 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1215 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان: " وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596".
وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.
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