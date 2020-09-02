واشنطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر تشيلي مساء اليوم.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 95 كيلومترا عن بالينار شمالي البلاد، وعلى عمق 3ر14 كيلومترات.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.ووقع زلزالان قويان قبالة الساحل الشمالي في تشيلي المطل على المحيط الهادئ صباح الثلاثاء بفارق نصف ساعة عن بعضهما البعض، ولم يتم تسجيل سوى أضرار طفيفة فقط.// انتهى //04:32ت م0290