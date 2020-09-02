الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلالولي العهد يبحث مع كوشنر تعزيز السلام في المنطقةمجلس الوزراء يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية .. إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيةسعود بن نايف: استشراف مستقبل التعلّم.. ضرورةفيصل بن مشعل يستقبل أعضاء مبادرة «نحو أسرة سعيدة»فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوكانخفاض حالات كورونا الحرجة إلى (1519) حالةتدمير طائرة «درون» مفخخة300 مليون ريال لمشروعات جامعة شقراءوصول طائرة إغاثية إلى السودان تحمل مساعدات إيوائية وغذائيةأكثر من مليون دولار لـ«لاعبون بلا حدود»البدء بالتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكريمحاكمة وسيط داعش ومهندس تفجير المساجد.. العدالة تقول كلمتهاالغموض يكتنف لبنان.. وماكرون ينشد المستحيلقصف إسرائيلي لموالين لإيران في سوريةإرجاء محاكمة البشير وآخرين إلى 15 سبتمبرفيينا: لا مكان للتجسس التركي في النمسا// يتبع //06:01ت م0003