عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال
ولي العهد يبحث مع كوشنر تعزيز السلام في المنطقة
مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية .. إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
سعود بن نايف: استشراف مستقبل التعلّم.. ضرورة
فيصل بن مشعل يستقبل أعضاء مبادرة «نحو أسرة سعيدة»
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك
انخفاض حالات كورونا الحرجة إلى (1519) حالة
تدمير طائرة «درون» مفخخة
300 مليون ريال لمشروعات جامعة شقراء
وصول طائرة إغاثية إلى السودان تحمل مساعدات إيوائية وغذائية
أكثر من مليون دولار لـ«لاعبون بلا حدود»
البدء بالتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري
محاكمة وسيط داعش ومهندس تفجير المساجد.. العدالة تقول كلمتها
الغموض يكتنف لبنان.. وماكرون ينشد المستحيل
قصف إسرائيلي لموالين لإيران في سورية
إرجاء محاكمة البشير وآخرين إلى 15 سبتمبر
فيينا: لا مكان للتجسس التركي في النمسا
// يتبع //
06:01ت م
0003