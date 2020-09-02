وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود المملكة في مكافحة الفساد ) : الأوامر الملكية بإنهاء خدمة الفريق الركن/ فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، والموافقة على ما عرضه سمو ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع بتكليف الفريق الـركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإعفاء صاحب الـسمو الملـكي الأمير/ عبدالـعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق، وإحالة كل من 1- يوسف بن راكان بن هـندي العتيبي، 2 - محمد بن عبدالـكريم بن محمد الحسن، - 3 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، - 4 محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية الـلازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.وأضافت : هذه الأوامر الملكية الكريمة كما هي تعكس جهود وحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع صاحب الـسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله» ، على الاستمرار في مكافحة الفساد إجمالا بما يضمن اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.وختمت : فهذه المعطيات آنفة الذكر في الأمر الملكي الكريم، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هـذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعلـيه يأتي حرص الـدولـة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الـوطنية الـتي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع الـتحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والـتنموية بما يحاكي الـواقع الـعام لـلـتطورات المتسارعه الـتي يشهدها الـعالـم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.// يتبع //06:02ت م0005