وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فهم التحولات ومواكبتها ) : الحقب التاريخية الاستثنائية ترتبط بوقوع أحداث جسام، ومباغتة نوازل كبرى ومفاجآت طارئة ما يعد اختباراً حقيقياً للفرد والمجتمع والدولة، ويحتم إعادة النظر في الواقع وتشخيص مكامن الضعف وتهجي عوامل القوة لتوفير معالجات ممكنة من الحلول الناجعة.وتابعت : وبحكم طبيعة مراحل التحولات؛ فإن الدولة مخوّلة بإدارة الأزمة بكثير من الحكمة ومزيد من التقدير المنطقي والتدبير الواقعي وإشراك مواطنيها في تحمل التبعات بوضع التصورات والإسهام بالمبادرات والمرونة في السيرورة نحو ما تقتضيه المصالح الوطنية.وواصلت : منذ بسطت جائحة كورونا نفوذها وأحكمت قبضتها، وقيادة بلادنا حاضرة ومتفاعلة مع الكيانات والمكونات لتفادي الخسائر والحد من المخاطر، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الشعب والحكومة والقطاع العام والخاص، بإشراف ورعاية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ميدانية لولي العهد مع فريقه، ما أشعر بكثير من الطمأنينة لأن قيادتنا تدرك جيداً مستوى تطلعات المواطنين وتعرف حجم القدرات والمقدرات، وتتبنى خيارات العمل الإصلاحي الحاسم والمتنامي لمواكبة العصر وتمثل أدبيات زمن ما بعد كورونا وتتفادى إهدار أي جزء من الوقت.وقالت : لم يكن التعليم عن بُعد خياراً بل ضرورة فرضتها معطيات وباء اقتحم كل دول وعواصم العالم بما فيها العالم الصناعي الأول، وفرض لغة جديدة ومناهج وآليات عمل لا تنسجم مع العقليات التقليدية إلا أن العبرة ليست بتحقيق الأحسن بل بإنجاز الممكن.// انتهى //06:02ت م0008