طرابلس 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسطلب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح، دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط. جاء ذلك خلال لقاء صالح بمكتبه مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المستشار عقيله صالح طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.وأضاف بليحق بأن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي, مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب .و أكد بوريل من جهته ثقته التامة في رئيس مجلس النواب متعهدا بأنه سيقدم شرحا وافيا لمبادرة عقيله صالح للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها, كما سيكون هنالك تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المبادرة، كما أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي كاملا مع رئيس مجلس النواب في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.// انتهى //06:12ت م0010