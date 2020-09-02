كانبير 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي سجل أسوأ انخفاض فصلي له على الإطلاق ودخل رسميًا في حالة ركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 7%.وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في ربع مارس 2020م الذي سبقه.// انتهى //07:07ت م0011