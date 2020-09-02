برلين 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 1256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 244855 شخصا.وأوضحت البيانات أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 9313 شخصا، وشفاء أكثر من 219 ألف حالة​​​.// انتهى //07:35ت م0013