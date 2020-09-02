بغداد 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم اهتمامها على اللقاء الذي جرى أمس بين رئيس الجمهورية برهم صالح وبين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ،مبرزة تشديد الرئيس صالح على أهمية دور المنظمة الدولية وجهودها في دعم العراق، لاسيما في الظرف الراهن الذي يشهد تحضيرات لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو العام المقبل.وأبرزت تأكيد بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق ، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة له بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.وتناولت صحف الأربعاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرسمية لبغداد اليوم , مشيرة إلى أنها تتزامن مع وصول رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة العراقية,منوهة بأبرز الملفات التي سيركز عليها ماكرون في لقاءاته مع المسؤولين العراقيين.وعرجت الصحف على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء أمس وزراء حكومته إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة لتلبيتها.وتناولت خطط وآليات وزارة التربية للدراسة الصفية والإلكترونية في ظل جائحة كورونا.وتطرقت الى اجتماعات الجانبين العراقي والمصري استعداداً لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين .// انتهى //09:18ت م0017