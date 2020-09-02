الخرطوم 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،رفض المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989 أمس، الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية، بوقف إجراءات المحكمة، وقررت استمرار جلساتها، مع تأكيد التزامها بتعقيم وتطهير القاعة قبل الجلسة.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات جرّاء الأمطار والسيول التي ضربت السودان، حيث وصل عدد الوفيات إلى 95 حالة وفاة، و46 إصابة.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة "نجد العتق" بمديرية نهم شرقي صنعاء.وأولت اهتماما باستضافة المغرب الأسبوع المقبل اجتماعات بين وفد من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا،للتشاور حول تفعيل العملية السياسية في ليبيا بعد الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار منذ شهرين.وعرجت صحف الأربعاء على تحذير رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، من أن هناك أطرافاً في العراق تعتاش على الفوضى، وأن الحكومة مصممة على العمل بقوة لاستعادة هيبة الدولة.وسلطت الضوء على اتهام اليونان، أمس تركيا بتجاهل دعوات الحوار ومواصلة تصعيد الاستفزازات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //09:21ت م0018