عام / الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدسة ، والطائف ، والكامل، العرضيات ، وميسان ، واضم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
// انتهى //
09:57ت م
0024