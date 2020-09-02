الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدسة ، والطائف ، والكامل، العرضيات ، وميسان ، واضم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //09:57ت م0024