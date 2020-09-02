الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، لقاءً عن بُعد بعنوان "خطة العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها: أهمية الدقة في مفردات وتفاصيل خطط العمل في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعناصر التي تتألف منها خطة العمل التي تشمل الجوانب التسويقية، والفنية، والمالية، والإدارية، والتنظيمية والقانونية، إضافة إلى رؤية ورسالة وأهدف المشروع، والمبادرات والأنشطة، والتخطيط الاستراتيجي، وآلية العمل.// انتهى //10:07ت م0025