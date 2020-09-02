إسلام آباد 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بحدوث موجة جديدة من الأمطار الموسمية خلال الأسبوع الجاري، قد تكون أقوى من السابقة ما دفع السلطات المعنية إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق المهددة بالتعرض للفيضانات والسيول.واهتمت باتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة وعملية السلام الأفغانية.وأشارت إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان بشكل واضح، ما أدى إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في البلاد.وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على أحد القادة الميدانيين لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في إقليم بلوشستان، وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة جراء انفجار استهدف دورية للشرطة في منطقة دير شمال غرب باكستان.وتناقلت في الشأن الإقليمي مقتل أكثر من 190 شخصاً وتدمير عشرات المنازل جراء السيول والفيضانات في أفغانستان.// انتهى //10:11ت م0027