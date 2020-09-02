القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم، وإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وفق أعلى المعايير، والتوسع في الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99115 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 5440 حالة وفاة.وسلّطت الضوء على دعوة فرنسا دول الاتحاد الأوروبي للرد بشكل جماعي في حالة تعرض أحد الدول الأعضاء في التكتل لهجوم على سيادته ومصالحه، في ضوء التصعيد والاستفزازات التركية المتواصلين شرق البحر المتوسط.وواكبت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى لبنان، وتحذيره من أن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في مصير البلاد، وأنه إذا لم يحدث تغيير فقد يتم فرض إجراءات عقابية.ونوّهت إلى تحذير رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من خطورة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني وتداعياتها على التوازنات المالية والتنمية والتشغيل، مُبديًا مخاوفه على مستقبل البلاد بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.وأخبرت عن وقوع انفجار قوي في العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات حكومة "الوفاق" بطرابلس، كما تحدثت عن مقتل 11 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.واهتمت صحف مصر في متفرقات أخرى بدعوة منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة انتشار وباء كورونا، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 25 مليون شخص، ووفاة أكثر من 885 ألف شخص حتى الآن حول العالم .// انتهى //10:20ت م0030