عام / " شرح كتاب منهاج السالكين" درسٌ ينظمه فرع الشؤون الإسلامية بالطائف
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غدٍ، درساً بعنوان " شرح كتاب
منهاج السالكين لابن سعدي " بعد صلاة المغرب بجامع البستان.
وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
// انتهى //
10:24ت م
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