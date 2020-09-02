الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غدٍ، درساً بعنوان " شرح كتابمنهاج السالكين لابن سعدي " بعد صلاة المغرب بجامع البستان.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:24ت م0031