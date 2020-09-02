الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة "خدمة المسار السريع"، التي ترمي إلى خدمة المراجعين وتقديم الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مبنى البلدية أو حجز موعد مسبق.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن المبادرة استفاد منها أكثر من 2100 شخص، وأنها تأتي ضمن حرص البلدية على تسهيل إنجاز معاملات المستفيدين؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتحسين جودة العمل وتطويره، وتقديم أفضل الخدمات.وأفاد بتجهيز "الكبينة" بجميع الأجهزة والاحتياجات اللازمة لإتمام العمل في ساحة المواقف المحاذية لمبنى إدارة الخدمات، حيث تتضمن 4 نوافذ لتقديم الخدمات التابعة لكل من إدارة التراخيص التجارية، وإدارة النظافة، والرقابة الصحية والعامة، وتخصيص نافذة لكل إدارة.// انتهى//10:36ت م0032