بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المسؤولين اللبنانيين في حين تترقب الاوساط السياسية الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.وأشارت إلى تحميل وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى اتهام منظّمة العفو الدولية "أمنستي" أمس قوات الأمن الإيرانية بارتكاب انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات تعذيب واسعة النطاق.ولفتت الانتباه إلى إفراج السلطات الأفغانية أمس عن عدد من سجناء حركة طالبان في إطار المساعي لإعادة بدء محادثات السلام بين الطرفين.وأوردت صحف بيروت تحذير الحكومة الأمريكية بشدة دول العالم أمس وخاصة الدول المصنعة والمصدرة للمعدات والمواد المخصصة لصناعة الصواريخ، من برنامج الصواريخ البالستية الجديد لكوريا الشمالية.// انتهى //10:38ت م0033