الخليل 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيًا من بلدة يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي بدر العمور بعد أن داهمت منطقة رقعة شرق بلدة يطا.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكريًا على مدخل بلدة بيت عوا جنوبا ومخيم العروب شمالاً وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.// انتهى //10:41ت م0034