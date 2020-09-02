رام الله 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصدار الرئيس الفلسطيني قرارين يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال وقفة سلمية ضد الاستيطان في قرى طولكرم، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إنه "إذا أراد نتنياهو وكوشنير انتظار الفلسطينيين القدوم إلى عملية سلام تاريخية يكون أساسها أن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية فعليهما الانتظار إلى ما بعد نهاية الزمان والمكان والحياة والموت".وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة بـكورونا في الضفة وغزة.// انتهى //10:55ت م0035