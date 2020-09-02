الرياض 14 محرم 1442هـ الموافق 2 سبتمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:57ت م0049