المدينة المنورة 14 محرم 1442هـ الموافق 02 سبتمبر 2020م واسنفّذت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خمس دورات تدريبية في مهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاكبورد" استفاد منها قرابة ٢٠٠ كادر من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في مختلف كليات الجامعة.وهدفت الدورات إلى دعم سير العملية التعليمية بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتطبيقاتها الإلكترونية, وإتاحة المجال لأعضاء هيئة التدريس والدارسين للوصول إلى مقرراتهم بطريقة سهلة وميسّرة من خلال استخدام الأجهزة المتنقلة للوصول السريع للمحتوى, واستقبال الإشعارات وغيرها من الخدمات التعليمية.// انتهى //12:01ت م0051