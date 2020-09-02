الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 812 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة، أسفرت عن ضبط 32 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية و8 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 1010 مواقع، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، ورفع 7452 طناً من النفايات، وإزالة 3681 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات وذلك بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.من جانب آخر أعلنت الأمانة استقبل مركز البلاغات 940، 388 بلاغاً متعلقاً بأعمال الصيانة للشوارع والمرافق العامة إضافة إلى 24 بلاغاً عن عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، إضافة إلى النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت التجارية، وتكدس داخل عدد من المنشآت والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم المندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.وأكدت الأمانة استمرار متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية للأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية والبروتوكولات الوقائية، مشددة على تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع ومن أجل وطنٍ آمن ومستقر.//انتهى//12:03ت م0053