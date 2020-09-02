أبها 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأعاد شباب وفتيات مركز القحمة على ساحل منطقة عسير أهازيج البحارة في ميناء القحمة التاريخي بعد سنوات طويلة من توقف الحركة الملاحية على شاطئه، ضمن مسارات مشروع " نشامى الحي " الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في إطار مبادرة " نشامى عسير ".وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لـ"نشامى الحي" في القحمة زايد أبو هداش ، أن عدد المشاركين في تنفيذ المشروع وصل إلى 120 شابًا وفتاة أنجزوا 9 مسارات للمشروع ،منها إعادة تأهيل مستودعات الميناء الممتد تاريخها لأكثر من ستين عامًا حيث كانت معبرًا لواردات المنطقة الجنوبية البحرية قبل إنشاء ميناء جازان، بالإضافة إلى تنظيم القرية التراثية في الميناء لتكون موقعا لتنشيط الذاكرة التاريخية لكبار السن.وبين أنه جرى تنفيذ ما يقارب 80% من الفرص التي تهتم باستثمار مكونات القحمة من أرض، و إنسان، واقتصاد، منها ممر السعادة، وأجمل إطلالة، وكبارنا، وفخرنا، ونجومنا، وابشر بنا، ومتعففون، وبأيدينا ننتج، بالتعاون مع أهالي مركز القحمة، وبلدية الساحل.// انتهى //12:04ت م0054