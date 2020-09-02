سياسي / طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
عاود طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكةً قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة على علو متوسط فوق مناطق جزين والنبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان، ثم غادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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12:08ت م
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