بيروت 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسعاود طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكةً قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة على علو متوسط فوق مناطق جزين والنبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان، ثم غادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:08ت م0055