الرباط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى الاتفاق الذي وقعته المغرب والولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الفيديو، من أجل تعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية،بهدف ضمان سير العمل الدبلوماسي للجانبين.واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، مبرزةً دعوته فور وصوله لبيروت، إلى تشكيل حكومة ذات أهداف محددة ،وتحذيره من أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في مصير لبنان .وأخبرت الصحف عن الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وأخرى لحزب الله اللبناني وموالين له جنوب غربي دمشق، التي خلّفت عددًا من القتلى.وأخبرت الصحف عن استخدام واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن، لتأهيل المقاتلين الأجانب، بسبب عدم تضمنه فقرة تطالب بإعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية.وتناقلت الصحف دعوة منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة انتشار وباء كورونا، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 25 مليون شخص، ووفاة أكثر من 885 ألف شخص حتى الآن حول العالم .// انتهى //12:11ت م0056