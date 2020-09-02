القريات 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في القريات خدماتها لـ (547) مستفيدًا منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:12ت م0058