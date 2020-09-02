عام / أكثر من 500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في القريات
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
القريات 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن" في القريات خدماتها لـ (547) مستفيدًا منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
// انتهى //
12:12ت م
0058