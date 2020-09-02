جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة ، والحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، وصبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى//12:33ت م0061