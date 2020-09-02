الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأنجزت امانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاَ متكاملاً لصيانة وتأهيل 123 حديقة في مختلف الأحياء .وشمل البرنامج أعمال البنية التحتية والتمديدات الكهربائية وشبكة الري والمظلات والمماشي الرياضية، وأعمدة الانارة التجميلية، وأعمال الدهان وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، ووسائل السلامة، والتربة والمزروعات.وبينت وكالة المشاريع بأمانة الطائف أن أعمال الصيانة الدورية للمتنفسات الداخلية يهدف الى تعزيز كفاءتها بشكل يضمن راحة المرتادين وسلامتهم، وتنفذ الإدارات المختصة برامج الصيانة دورياً وعلى مدار الشهر لحدائقها ومنتزهاتها العامة، بالإضافة الى أعمال الصيانة الطارئة ومعالجة لبلاغات الواردة عبر منصات تلقي البلاغات، وتسعى الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطوير الخدمات ومعالجة الملاحظات وايصال الخدمات والمرافق ومتابعة أدوارها، ومعالجة أوجه القصور.// انتهى //13:47ت م0087