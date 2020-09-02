عام / تعليم جازان يطلق مبادرة ( دليلك نحو منصة مدرستي)
الأربعاء 1442/1/14 هـ الموافق 2020/09/02 م واس
جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مبادرة "دليلك نحو منصة مدرستي " الهادفة لمساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في المنصة للتعليم عن بعد وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها .
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المبادرة ستسهم في تفادي المشاكل التقنية وتمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من خدمات المنصة .
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13:48ت م
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