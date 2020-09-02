جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مبادرة "دليلك نحو منصة مدرستي " الهادفة لمساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في المنصة للتعليم عن بعد وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها .وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المبادرة ستسهم في تفادي المشاكل التقنية وتمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من خدمات المنصة .// انتهى //13:48ت م0088