لندن 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمستجدات وتطورات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي ، مبرزةً تقارير متنوعة لعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها مع بدء العام الدراسي الجديد.وتابعت في شأن متصل إعلان الحكومة الاسكتلندية حظر التجمعات المنزلية في ثلاث مواقع ضمن منطقة غلاسكو وكلايد الكبرى خلال الأسبوعين المقبلين، وفرض قيود الحجر الصحي على القادمين من اليونان اعتبارًا من الخميس القادم .وعرجت في الشأن العربي على وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت ولقاءه عدد من المسؤولين والشخصيات العامة ضمن مساعي إيجاد حل جذري للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وأشارت إلى التحذير من أن تعليق السلطات الأوغندية نشاط ثلاثة أرباع منظمات الاغاثة والأعمال الانسانية بسبب عدم إلتزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعمل سيؤثر على الخدمات التي يتلقاها أكثر من مليون وأربعمائة شخص في أنحاء البلاد المختلفة.// انتهى //13:50ت م0090